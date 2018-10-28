Віце-президент США назвав трагедію в Піттсбурзі замахом на свободу віросповідання

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Трагедія в синагозі міста Піттсбург (штат Пенсільванія) має антисемітське підгрунтя і є замахом на свободу віросповідання в Америці. З такою заявою виступив в суботу в Лас-Вегасі (штат Невада) віце-президент США Майкл Пенс. Трансляцію його промови вели головні телеканали країни, інформує УНН.