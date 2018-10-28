Віце-президент США назвав трагедію в Піттсбурзі замахом на свободу віросповідання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Трагедія в синагозі міста Піттсбург (штат Пенсільванія) має антисемітське підгрунтя і є замахом на свободу віросповідання в Америці. З такою заявою виступив в суботу в Лас-Вегасі (штат Невада) віце-президент США Майкл Пенс. Трансляцію його промови вели головні телеканали країни, інформує УНН.
Те, що відбулося сьогодні в Піттсбурзі, це не просто злочин, це злодіяння. Це був напад на невинних американців і замах на нашу свободу віросповідання. В Америці не місце насильству або антисемітизму“, — підкреслив віце-президент. “Цьому злу треба покласти край”, — додав він.
Пенс інформував, що президент США Дональд Трамп раніше віддав розпорядження задіяти всі ресурси федерального уряду для проведення ретельного розслідування трагедії.
Як повідомляв УНН, влада підтвердила, що у результаті масового вбивства у синагозі в Піттсбурзі загинуло 11 осіб.