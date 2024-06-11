Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
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Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
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Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельностьЭксклюзив
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Вице-президент Малави Саулюс чилима и еще девять человек, включая его жену, погибли в авиакатастрофе в горном массиве Чикангава.
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на давление и незаконное вмешательство народного депутата Даниила Гетманцева в судебное разбирательство, связанное с незаконным производством табака.
Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары россии по энергетической системе Украины.
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Около половины всех сегодняшних боев произошло на Покровском и Лиманском направлениях, при этом российская армия также активизировалась на Харьковском направлении.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил пять шагов для восстановления Украины: предоставление систем противовоздушной обороны, привлечение инвестиций, получение макрофинансовой помощи, членство Украины в ЕС и использование замороженных российских активов, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление.
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Майор львовской военной академии был арестован за физическое насилие в отношении подчиненных солдат, включая нанесение им ударов предметами, пинков и пощечин.
В Киеве задержали дочь экс мэра Полтавы, которая сотрудничала с "избирательным штабом" партии путина
36-летняя женщина, владеющая рекламным агентством в Санкт-Петербурге, была задержана в Киеве за сотрудничество с рф во время выборов 2022 и 2023 годов. Следователи выяснили, что на распространении прокремлевской агитации она заработала более 35 миллионов российских рублей.
У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский
У Украины есть четкий план по строительству до 1 ГВт газовых генерирующих мощностей в этом году и еще 4 ГВт в течение следующих нескольких лет.