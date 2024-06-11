Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
  •  32537 просмотра

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

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Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  54732 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  59482 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
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Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  70038 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  85205 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  114770 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115494 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
10 июня 2024, 10:54  •  117661 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
10 июня 2024, 10:26  •  112296 просмотра

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7 июня 2024, 13:28  •  276078 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  277329 просмотра

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулюс чилима и еще девять человек, включая его жену, погибли в авиакатастрофе в горном массиве Чикангава.

Новости Мира •   •  5360 просмотра
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на давление и незаконное вмешательство народного депутата Даниила Гетманцева в судебное разбирательство, связанное с незаконным производством табака.

политика •   •  24915 просмотра
Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары россии по энергетической системе Украины.

Война •   •  7037 просмотра
Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"

Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро

Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 миллионов евро.

Война •   •  11698 просмотра
Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро

Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях

Около половины всех сегодняшних боев произошло на Покровском и Лиманском направлениях, при этом российская армия также активизировалась на Харьковском направлении.

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Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях

В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик

В Харькове на Петриковском водохранилище утонул 8-летний мальчик. Тело погибшего ребенка водолазы нашли в 30 метрах от берега.

Криминал и ЧП •   •  9220 просмотра
В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик

Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил пять шагов для восстановления Украины: предоставление систем противовоздушной обороны, привлечение инвестиций, получение макрофинансовой помощи, членство Украины в ЕС и использование замороженных российских активов, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление.

Война •   •  11627 просмотра
Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины

Бил солдат ногами и ремнем: под стражу отправили майора львовской военной академии

Майор львовской военной академии был арестован за физическое насилие в отношении подчиненных солдат, включая нанесение им ударов предметами, пинков и пощечин.

Общество •   •  8978 просмотра
Бил солдат ногами и ремнем: под стражу отправили майора львовской военной академии

В Киеве задержали дочь экс мэра Полтавы, которая сотрудничала с "избирательным штабом" партии путина

36-летняя женщина, владеющая рекламным агентством в Санкт-Петербурге, была задержана в Киеве за сотрудничество с рф во время выборов 2022 и 2023 годов. Следователи выяснили, что на распространении прокремлевской агитации она заработала более 35 миллионов российских рублей.

Криминал и ЧП •   •  8208 просмотра
В Киеве задержали дочь экс мэра Полтавы, которая сотрудничала с "избирательным штабом" партии путина

У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский

У Украины есть четкий план по строительству до 1 ГВт газовых генерирующих мощностей в этом году и еще 4 ГВт в течение следующих нескольких лет.

Экономика •   •  9182 просмотра
У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский