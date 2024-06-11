Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави доктор Саулос Чилима и еще девять человек, включая его жену, погибли в результате авиакатастрофы в горном массиве Чикангава, сообщило правительство во вторник, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Президент страны Лазарус Чаквара объявил вторник национальным днем траура.

Объявление было сделано во вторник утром в заявлении канцелярии президента и кабинета министров, в котором говорится, что "к сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате аварии", которая произошла в понедельник утром после того, как военный самолет вылетел из столицы страны Лилонгве.

Чилима и другие пассажиры направлялись на похороны бывшего генерального прокурора страны, когда их самолет исчез с радаров. Представители воздушного движения сообщили, что самолет не смог приземлиться в аэропорту Мзузу, к северу от столицы, из-за плохой видимости, и пилоту посоветовали вернуться в Лилонгве, когда самолет исчез.

51-летний Чилима рассматривался в Малави как возможный кандидат на президентских выборах в следующем году.

Несколько спорная фигура, он был арестован в 2022 году по обвинению во взяточничестве на фоне сообщений о том, что он получал откаты от бизнесмена за государственные контракты. Чилима последовательно отвергал обвинения вплоть до прошлого месяца, когда они были сняты национальным прокурором, который подал уведомление о прекращении дела.

В телеобращении в понедельник вечером Чаквара сообщил нации, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден самолет Чилимы.

"Я знаю, что эта ситуация душераздирающая, - сказал он, - и мы все напуганы и обеспокоены".

Несколько стран, включая США, оказали технологическую поддержку в поисковой операции.

В заявлении, опубликованном во вторник утром в социальных сетях, посольство США в Лилонгве заявило, что оно "глубоко обеспокоено новостями о катастрофе", и добавило предложение "любой доступной помощи, включая самолет Министерства обороны C-12".

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