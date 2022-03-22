Вице-премьер-министр Верещук: еще немного - и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской

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"Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия от других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного - и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской.

Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья?" - написала Верещук на своей странице в Facebook.

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Верещук уверена, что позиция венгров отличается от позиции властей страны.

"А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в трудное для нас время? Ради чего? Ради подачек от русских?

В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с русскими да еще и потихоньку наживаться на проблемах соседа", - заявила Верещук, советуя Венгрии "спокойно встать на сторону цивилизованного мира".

"Не повторяйте ошибок Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Так, правильный выбор всегда труден сначала, но он потому и правильный, что с ним легко потом", - резюмировала она.