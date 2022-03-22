Віце-прем’єр-міністр Верещук: ще трішки – і риторика офіційного Будапешту буде відверто проросійською
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розкритикувала позицію Угорщини у війні Росії проти України, передає УНН.
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"Санкції не підтримують. Зброю не тільки не дають, а й не пропускають через свою територію поставки зброї від інших країн. Фактично на все кажуть "ні". Ще трішки – і риторика офіційного Будапешту буде відверто проросійською.
Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи, може, хочеться нашого Закарпаття?" - написала Верещук на своїй сторінці в Facebook.
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Верещук переконана, що позиція угорців відрізняється від позиції влади країни.
"А народ Угорщини дійсно хоче роль тих, хто намагається вдарити нас ножем у спину у важкий для нас час? Заради чого? Заради подачок від росіян?
У цьому цивілізаційному протистоянні Угорщині навряд чи вдасться переморгуватись з росіянами та ще й потихеньку наживатись на проблемах сусіда", - заявила Верещук, радячи Угорщині "спокійно стати на бік цивілізованого світу".
"Не повторюйте помилок Другої світової, коли Угорщина зробила неправильний вибір. Так, правильний вибір завжди важкий спочатку, але він тому і правильний, що з ним легко потім", - резюмувала вона.