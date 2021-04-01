Вице-премьер Грузии подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Вице-премьер, министр финансов Грузии Иван Мачавариани ушел в отставку. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".
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"После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения - из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021, а также важные переговоры с Международным валютным фондом ", - сообщил Мачавариани.
Политик не сообщил, что стало причиной такого решения, а также не рассказал о планах на будущее.
Напомним
Оппозиция Грузии заявила о возобновлении протестных акций после провала переговоров с правящей партией "Грузинская мечта". Посол Грузии в ЕС, Бельгии и Люксембурге Натали Сабанадзе подала заявление об отставке.
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