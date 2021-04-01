Віце-прем'єр Грузії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Віце-прем’єр, міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку. Про це пише УНН з посиланням на “Ехо Кавказу”.
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“Після майже трирічної роботи на посаді міністра фінансів я планував піти з посади ще в кінці минулого року. Однак я відклав прийняття цього рішення — через те, що попереду була процедура затвердження антикризового бюджету на 2021 рік, а також важливі переговори з Міжнародним валютним фондом”, — повідомив Мачаваріані.
Політик не повідомив, що стало причиною такого рішення, а також не розповів про плани на майбутнє.
Нагадаємо
Опозиція Грузії заявила про відновлення протестних акцій після провалу переговорів з правлячою партією “Грузинська мрія”. Посол Грузії в ЄС, Бельгії та Люксембурзі Наталі Сабанадзе подала заяву про відставку.
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