Віце-прем'єр Грузії подав у відставку

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“Після майже трирічної роботи на посаді міністра фінансів я планував піти з посади ще в кінці минулого року. Однак я відклав прийняття цього рішення — через те, що попереду була процедура затвердження антикризового бюджету на 2021 рік, а також важливі переговори з Міжнародним валютним фондом”, — повідомив Мачаваріані.

Політик не повідомив, що стало причиною такого рішення, а також не розповів про плани на майбутнє.

Нагадаємо

Опозиція Грузії заявила про відновлення протестних акцій після провалу переговорів з правлячою партією “Грузинська мрія”. Посол Грузії в ЄС, Бельгії та Люксембурзі Наталі Сабанадзе подала заяву про відставку.

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