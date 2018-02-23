Вице-премьер Австралии заявил об отставке на фоне секс-скандала

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64174 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78607 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81338 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107668 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100479 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104600 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111561 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134336 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Вице-премьер Австралии заявил об отставке на фоне секс-скандала

Вице-премьер Австралии заявил об отставке на фоне секс-скандала

Киев  •  УНН

 • 10222 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Австралии Барнаби Джойс заявил, что уйдет в отставку с должности после секс-скандала, в который была вовлечена женщина, раньше работавшая на него, передает УНН.

Б.Джойс, который является лидером Национальной партии Австралии, заявил, что уйдет в отставку в понедельник.

"В понедельник вечером я уйду в отставку с поста лидера Национальной партии Австралии и вице-премьер-министра Австралии. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что они поддержали меня, особенно жителей Новой Англии", - написал он в Twitter.

50-летний Б.Джойс ранее публично, с помощью телевидения, извинился перед женой и четырьмя дочерьми за внебрачные отношения со своей бывшей медиа-консультанткой, которая к тому же забеременела.

На фоне скандала премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запретил членам правительства иметь секс с сотрудниками.

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