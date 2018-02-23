Вице-премьер Австралии заявил об отставке на фоне секс-скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Австралии Барнаби Джойс заявил, что уйдет в отставку с должности после секс-скандала, в который была вовлечена женщина, раньше работавшая на него, передает УНН.
Б.Джойс, который является лидером Национальной партии Австралии, заявил, что уйдет в отставку в понедельник.
"В понедельник вечером я уйду в отставку с поста лидера Национальной партии Австралии и вице-премьер-министра Австралии. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что они поддержали меня, особенно жителей Новой Англии", - написал он в Twitter.
50-летний Б.Джойс ранее публично, с помощью телевидения, извинился перед женой и четырьмя дочерьми за внебрачные отношения со своей бывшей медиа-консультанткой, которая к тому же забеременела.
На фоне скандала премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запретил членам правительства иметь секс с сотрудниками.