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Віце-прем'єр Австралії заявив про відставку на фоні секс-скандалу

Київ • УНН

 • 10223 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс заявив, що піде у відставку з посади після секс-скандалу, в який була залучена жінка, яка раніше на нього працювала, передає УНН.

Б.Джойс, який є лідером Національної партії Австралії, заявив, що піде у відставку в понеділок.

"У понеділок увечері я піду у відставку з посади лідера Національної партії Австралії та віце-прем'єр-міністра Австралії. Я хотів би подякувати усім за те, що вони підтримали мене, особливо жителів Нової Англії", - написав він у Twitter.

50-річний Б.Джойс раніше публічно, за допомогою телебачення, вибачився перед дружиною та чотирма доньками за позашлюбні стосунки зі своєю колишньою медіа-консультанткою, яка до того ж завагітніла.

На фоні скандалу прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заборонив урядовцям мати секс зі співробітниками.

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