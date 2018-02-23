Віце-прем'єр Австралії заявив про відставку на фоні секс-скандалу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс заявив, що піде у відставку з посади після секс-скандалу, в який була залучена жінка, яка раніше на нього працювала, передає УНН.
Б.Джойс, який є лідером Національної партії Австралії, заявив, що піде у відставку в понеділок.
"У понеділок увечері я піду у відставку з посади лідера Національної партії Австралії та віце-прем'єр-міністра Австралії. Я хотів би подякувати усім за те, що вони підтримали мене, особливо жителів Нової Англії", - написав він у Twitter.
50-річний Б.Джойс раніше публічно, за допомогою телебачення, вибачився перед дружиною та чотирма доньками за позашлюбні стосунки зі своєю колишньою медіа-консультанткою, яка до того ж завагітніла.
На фоні скандалу прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заборонив урядовцям мати секс зі співробітниками.