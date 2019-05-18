Вице-канцлеру Австрии перед выборами предлагали российские деньги - Spiegel
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Гайнц-Кристиан Штрахе, вероятно, обещал "богатой русской" получение сделок от австрийского правительства в обмен на финансовую поддержку на выборах 2017 года. О наличии видеозаписи разговора между Штрахе и россиянки в пятницу, 17 мая, сообщили немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel, журналисты которых знакомы с тайно записанным видео, и привели его отрывки на своих сайтах, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщают указанные издания, на видео видно, как Штрахе и другой политик из FPÖ Иоганн Гуденус, который сейчас возглавляет фракцию FPÖ в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на греческом острове Ибица обсуждают возможность передачи активов влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщине, с которой ведется разговор. Журналисты Spiegel предполагают, что могло идти о провокации.
Штрахе будто заявил, что смена собственника одного из самых популярных изданий Австрии и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть на пользу FPÖ. Он предположил, что FPÖ благодаря этому могла бы получить не 27, а 34 процента голосов избирателей. В ответ на предложение Штрахе предложил после победы на выборах предоставления государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть основаны собеседницей Штрахе из России.
Как сообщает Spiegel, россиянка на видео выдавала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о незаконных средствах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По мнению вице-канцлера Австрии - ЕС-за новых пошлин США должен отменить санкции против РФ
Впрочем, как отмечают немецкие журналисты, несмотря на такие заявления, и Штрахе, и Ґуденус продолжили разговор с россиянкой о возможностях инвестирования в Австрию.
Штрахе подтвердил в письменном комментарии изданию Spiegel факт разговора, но заявил, что это была "сугубо частая" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". "На соответствующих требованиях законодательства и необходимости соблюдения австрийского законодательства я неоднократно подчеркивал во время этого разговора", - прокомментировал Штрахе. "Кстати, - добавил он, - кроме того, что во время разговора употреблялось много алкоголя, еще и имел место языковой барьер".
Напомним, парламентские выборы состоялись в Австрии в октябре 2017 года. После чего в Вене тысячи людей протестовали против нового австрийского правительства.