Вице-канцлеру Австрии перед выборами предлагали российские деньги - Spiegel

КИЕВ. 18 мая. УНН. Вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Гайнц-Кристиан Штрахе, вероятно, обещал "богатой русской" получение сделок от австрийского правительства в обмен на финансовую поддержку на выборах 2017 года. О наличии видеозаписи разговора между Штрахе и россиянки в пятницу, 17 мая, сообщили немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel, журналисты которых знакомы с тайно записанным видео, и привели его отрывки на своих сайтах, сообщает УНН со ссылкой на DW.