Утечка азотной кислоты в Днепропетровской области: опасности для людей нет

"Само облако (вследствие утечки азотной кислоты - ред.) осадили и сейчас продолжаются работы по нейтрализации ее остатков, осевших на грунте. Их засыпают специальными реагентами, ведь эта опасное вещество собирается на низменностях. Для граждан эта утечка опасности не представляет из-за того, что (ближайший - ред.) населенный пункт находится в трех километрах", - рассказали спасатели.

Напомним, на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Всего вытекло около 4 тонн химического вещества. Автоцистерна перевозила 24 тонн азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где было 8 тонн вещества. Водитель автомобиля перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой.

"Количество азотной кислоты, которая вытекла, составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. метров", - сообщили спасатели.