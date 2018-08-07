Витік азотної кислоти на Дніпропетровщині: небезпеки для людей немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Рятувальники продовжують роботи щодо ліквідації наслідків витоку азотної кислоти з автоцистерни на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка, небезпеки для людей немає. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС України у Дніпропетровській області.
“Наразі саму хмару (внаслідок витоку азотної кислоти — ред.) було осаджено і наразі тривають роботи щодо нейтралізації її залишків, які осіли на ґрунті. Їх засипають спеціальними реагентами, адже ця небезпечна хімічна речовина збирається на низинах. Для громадян цей витік небезпеки не становить через те, що (найближчий - ред.) населений пункт знаходиться за три кілометри”, — розповіли рятувальники.
Нагадаємо, на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка стався витік азотної кислоти з автоцистерни. Усього витекло близько 4 тонн хімічної речовини. Автоцистерна перевозила 24 тонни азотної кислоти. Витік стався у першому відсіку цистерни, де було 8 тонн речовини. Водій автомобіля перекачав 4 тонни кислоти з пошкодженого відсіку у порожній.
“Кількість азотної кислоти, що витекла, становить близько 3-4 т, на площі 40-45 кв. метрів”, — повідомили рятувальники.