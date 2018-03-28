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Утечка в Facebook: Цукерберг даст показания в Конгрессе

Утечка в Facebook: Цукерберг даст показания в Конгрессе

Киев  •  УНН

 • 11132 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе в связи с делом Cambridge Analytica, сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

"После неоднократных призывов к этому, Марк Цукерберг решил, что он будет давать показания перед Конгрессом, 33-летний генеральный директор пришел к соглашению с тем, что ему придется давать показания перед Конгрессом в течение нескольких недель, а Facebook в настоящее время планирует стратегию своих показаний," - говорится в сообщении.

Источники в Facebook полагают, что готовность Цукерберга к даче показаний также окажет давление на генерального директора Google Сундар Пичаи и генерального директора Twitter Джека Дорси сделать то же самое.

Председатель суда по судебным делам Сената Чак Грассли официально пригласил всех трех руководителей на слушание по вопросам конфиденциальности данных 10 апреля.

Это означает, что Вашингтон, а не Лондон, станет отправной точкой для "испытания больших технологий".

Цукерберг раньше отклонил просьбу британских законодателей ответить на вопросы о практике конфиденциальности в социальной сети.

На фоне этого скандала его состояние уменьшилось на 6,06 млрд долл. в результате падения курса акций компании.

Также 23 марта стало известно, что Цукерберга вызвали на дачу показаний по делу об утечке.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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