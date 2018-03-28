Витік у Facebook: Цукерберг дасть свідчення в Конгресі

"Після неодноразових закликів до цього, Марк Цукерберг вирішив, що він буде давати свідчення перед Конгресом, 33-річний генеральний директор згодився з тим, що йому доведеться давати свідчення перед Конгресом протягом декількох тижнів, а Facebook в даний час планує стратегію своїх показань," - йдеться в повідомленні.

Джерела в Facebook вважають, що готовність Цукерберга до дачі показань також чинитиме тиск на генерального директора Google Сундар Пачаї і генерального директора Twitter Джека Дорсі зробити те ж саме.

Голова суду в судових справах Сенату Чак Грасслі офіційно запросив усіх трьох керівників на слухання з питань конфіденційності даних 10 квітня.

Це означає, що Вашингтон, а не Лондон, стане відправною точкою для "випробування високих технологій".

Цукерберг раніше відхилив прохання британських законодавців відповісти на питання про практику конфіденційності в соціальній мережі.

На тлі цього скандалу його статки зменшилися на 6,06 млрд дол. в результаті падіння курсу акцій компанії.

Також 23 березня стало відомо, що Цукерберга викликали на дачу свідчень у справі про витік.

Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації про кандидатів в інтернеті. Раніше газета The New York Times повідомила, що британській фірмі вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов'язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних в соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.