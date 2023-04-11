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Утечка секретных документов предполагает, что США подозревают ОАЭ в углублении сотрудничества с россией - AP

Утечка секретных документов предполагает, что США подозревают ОАЭ в углублении сотрудничества с россией - AP

Киев • УНН

 • 1520148 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Согласно утечке "секретных документов", Соединенные Штаты подозревают Объединенные Арабские Эмираты в углублении сотрудничества с россией, на фоне того, как Абу-Даби помогает москве и россиянам избегать санкций, введенных против рф за полномасштабное вторжение в Украину, пишет издание The Associated Press, передает УНН.

Цитата

"В середине января представители фсб (федеральной службы разведки рф - ред.) утверждали, что сотрудники службы безопасности ОАЭ и россия согласились сотрудничать против разведывательных служб США и Великобритании в соответствии с недавно полученными сигналами разведки... ОАЭ, вероятно, рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и москвой и диверсифицировать разведывательные партнерства на фоне беспокойства об отходе США от региона", – цитирует документ AP.

Детали

В документе под грифом "сверхсекретно", с которым ознакомилось издание, говорится, что американские шпионы якобы "поймали" российских офицеров разведки, которые "хвастались" тем, что убедили ОАЭ "совместно работать против спецслужб США и Великобритании". Официальные лица США отказались комментировать эту информацию, а правительство Эмиратов отвергло любые обвинения в углублении связей с российской разведкой, как "категорически ложные".

"Мы опровергаем любые обвинения относительно соглашения об углублении сотрудничества между ОАЭ и службами безопасности других стран против другой страны. ОАЭ имеют глубокие и отличные отношения со всеми странами, что отражает их принципы открытости, партнерства, налаживания мостов и работы для служения общим интересам стран и народов для достижения международного мира и безопасности", - говорится в заявлении Эмиратов.

Документ, как отмечает AP, содержит материал со ссылкой на исследование от 9 марта под названием "россия/ОАЭ: углубление связей между разведками". Представители США отказались подтвердить достоверность документа, чего журналисты не смогли сделать независимо. 

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Сообщается, что непонятно было ли заключено соглашение о сотрудничестве между Абу-Даби и москвой, и были ли приведенные заявления фсб "были преднамеренными, чтобы ввести в заблуждение". Однако, пишет AP, американские чиновники все чаще говорят о "всплеске сделок" между ОАЭ и россией.

Представитель Департамента казначейства США, помощник министра финансов Элизабет Розенберг, в марте выделила ОАЭ как "страну, на которой сосредоточено внимание". По ее словам, тамошние предприятия помогали россии избежать международные санкции, чтобы получить американские полупроводники и другие экспортно-контролируемые детали на сумму более 5 миллионов долларов, включая компоненты, предназначенные для боевых действий.

Кроме этого, пишет издание, представители американской разведки в последние годы указывали на возможные связи между ОАЭ и российской частной военной компанией "вагнера". В частности, в 2020 году Разведывательное управление обороны США оценило, "что Объединенные Арабские Эмираты могут предоставить определенное финансирование для операций группы".

Американский чиновник отдельно сообщил изданию, что Соединенные Штаты также "озабочены" поступлением российских денег на рынок недвижимости в Дубаи.

Сообщается, что утечка произошла, когда официальные лица Эмиратов пересмотрели свою внешнюю политику на Ближнем Востоке после серии нападений, приписываемых Ирану. В 2022 году в Абу-Даби произошли атаки, ответственность за которые взяли йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, в результате чего погибли три человека, а местные американские силы ответили ракетным обстрелом Patriot.

Напомним

По данным СМИ, Соединенные Штаты пытаются успокоить партнеров после утечки секретных документов о ряде стран.

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