Витік секретних документів передбачає, що США підозрюють ОАЕ в поглибленні співпраці з росією - AP

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"У середині січня представники фсб (федеральної служби розвідки рф - ред.) стверджували, що співробітники служби безпеки ОАЕ та росія погодилися співпрацювати проти розвідувальних служб США та Великої Британії, відповідно до нещодавно отриманих сигналів розвідки... ОАЕ, імовірно, розглядають взаємодію з російською розвідкою як можливість зміцнити зростаючі зв’язки між Абу-Дабі та москвою та диверсифікувати розвідувальні партнерства на тлі занепокоєння щодо відходу США від регіону", – цитує документ AP.

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У документі під грифом "надсекретно", з яким ознайомилося видання, йдеться, що американські шпигуни нібито "спіймали" російських офіцерів розвідки, які "вихвалялися" тим, що переконали ОАЕ "спільно працювати проти спецслужб США та Великої Британії". Офіційні особи США відмовилися коментувати цю інформацію, а уряд Еміратів відкинув будь-які звинувачення в поглибленні зв'язків з російською розвідкою, як "категорично неправдиві".

"Ми спростовуємо будь-які звинувачення щодо угоди про поглиблення співпраці між ОАЕ та службами безпеки інших країн проти іншої країни. ОАЕ мають глибокі та відмінні відносини з усіма країнами, що відображає їх принципи відкритості, партнерства, налагодження мостів і роботи для служіння спільним інтересам країн і народів для досягнення міжнародного миру та безпеки", - йдеться в заяві Еміратів.

Документ, як зазначає AP, містить матеріал із посиланням на дослідження від 9 березня під назвою "росія/ОАЕ: поглиблення зв’язків між розвідками". Представники США відмовилися підтвердити достовірність документа, чого журналісти не змогли зробити незалежно.

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Повідомляється, що незрозуміло чи була укладена угода про співпрацю між Абу-Дабі та москвою, та чи наведені заяви фсб "були навмисними, щоб ввести в оману". Однак, пише AP, американські чиновники все частіше говорять про "сплеск угод" між ОАЕ та росією.

Відтак, як зауважується, представник Департаменту казначейства США, помічник міністра фінансів Елізабет Розенберг, у березні виділила ОАЕ як "країну, на якій зосереджена увага". За її словами, тамтешні підприємства допомагали росії уникнути міжнародних санкцій, щоб отримати американські напівпровідники та інші експортно-контрольовані деталі на суму понад 5 мільйонів доларів, включно з компонентами, призначеними для бойових дій.

Крім цього, пише видання, представники американської розвідки в останні роки вказували на можливі зв’язки між ОАЕ та російською приватною військовою компанією "вагнера". Зокрема, у 2020 році Розвідувальне управління оборони США оцінило, "що Об’єднані Арабські Емірати можуть надати певне фінансування для операцій групи".

Американський чиновник окремо повідомив виданню, що Сполучені Штати також "стурбовані" надходженням російських грошей на ринок нерухомості Дубаї.

Повідомляється, що витік стався, коли офіційні особи Еміратів переглянули свою зовнішню політику на Близькому Сході після серії нападів, які приписують Ірану. У 2022 році в Абу-Дабі відбулися атаки, відповідальність за які взяли єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, у результаті чого загинуло троє людей, а місцеві американські сили відповіли ракетним обстрілом Patriot.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Сполучені Штати намагаються заспокоїти партнерів після витоку секретних документів про низку країн.