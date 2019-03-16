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Утечка хлора в Ираке: 90 пострадавших

Киев • УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В иракском Эль-Куте около 90 человек пострадали в результате утечки хлора. Об этом пишет Al Sumaria и Gulf 365 со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирака Саифа аль-Бадра, сообщает УНН.

Утечка хлора в Ираке: 90 пострадавших

Отмечается, что утечка произошла на водоочистной станции Эль-Кут. По словам Аль-Бадра, люди пострадали от удушья легкой или средней степени тяжести.

Как ранее сообщал УНН, осенью на территории Ирака произошло массовое отравление водой, в результате которого пострадали по меньшей мере 100 тысяч гражданских. Еще в начале августа 2018 года южная провинция страны, где находится второй по величине и самый густонаселенный город Ирака после Багдада Басра, столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению. Акции протеста, организованные недовольными ситуацией жителями, вылились в начале сентября в беспорядки и акты вандализма. В результате беспорядков и столкновений погибли не менее 10 человек, были сожжены офисы политических партий, штаб-квартиры гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований. Огнем было уничтожено консульство Ирана в Басре.

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