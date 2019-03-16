Витік хлору в Іраку: 90 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В іракському Ель-Куті близько 90 осіб постраждали в результаті витоку хлору. Про це пише Al Sumaria і Gulf 365 з посиланням на представника Міністерства охорони здоров’я Іраку Саїфа аль-Бадра, повідомляє УНН.
Відзначається, що витік стався на водоочисній станції Ель-Кут. За словами Аль-Бадра, люди постраждали від задухи легкого або середнього ступеня тяжкості.
Як раніше повідомляв УНН, восени на території Іраку сталося масове отруєння водою, в результаті якого постраждали щонайменше 100 тисяч цивільних. Ще на початку серпня 2018 року південна провінція країни, де розташоване друге за величиною і найбільш густонаселене місто Іраку після Багдаду Басра, зіткнулася з гострою проблемою нестачі води і перебоїв з поставками електроенергії населенню. Акції протесту, організовані незадоволеними ситуацією жителями, вилилися на початку вересня в безлади і акти вандалізму. В результаті заворушень і зіткнень загинули не менше 10 осіб, були спалені офіси політичних партій, штаб-квартири держтелебачення і радіомовлення, а також філії шиїтських воєнізованих формувань. Вогнем було знищено консульство Ірану в Басрі.