Ветер сорвал крышу с дома в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В центре Киева из-за сильного ветра сорвало крышу с многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около 13:00. Ветер сорвал часть кровли, которая упала на припаркованные автомобили по улице Лысенко. Обломки повредили два автомобиля.
Кроме того, ветер повредил сеть уличного освещения.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 50 городов и сел.