Вітер зірвав дах з будинку у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У центрі Києва через сильний вітер зірвало дах з кількаповерхового житлового будинку. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
Як повідомляють очевидці, подія сталася близько 13:00. Вітер зірвав частину крівлі, яка впала на припарковані автомобілі по вулиці Лисенка. Уламки пошкодили два авто.
Окрім того, вітер пошкодив мережу вуличного освітлення.
Постраждалих внаслідок події немає.
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 50 міст і сіл.