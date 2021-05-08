Поздравление с Донбасса для мамы: гвардейцы записали трогательное видео для самых родных

Детали

В видео бойцы выразили благодарность и передали приветствие матерям - своим собственным и всем мамам Украины. По словам участников видео, главное - успокоить мам, которые волнуются всегда - сколько бы лет не было сыну и сколько бы ротаций они уже не отбывали на восток.

Напомним

Согласно Указу Президента от 10 мая 1999 года День Матери в Украине отмечается каждое второе воскресенье мая. В этом году он приходится на 9 мая. Этот день празднуют в большинстве стран мира. Праздник распространился после Первой Мировой войны в уважение к роли матерей и для повышения внимания в обществе к их социальным проблемам.