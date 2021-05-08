Вітання з Донбасу для мами: гвардійці записали зворушливе відео для найрідніших
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. До Дня Матері гвардійці, які зараз виконують службово-бойові завдання в районі операції Об’єднаних сил і не можуть привітати зі святом особисто, записали відеоролик, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацгвардії.
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У відео бійці висловили подяку і передали вітання матерям – своїм власним та усім матусям України. За словами учасників відео, головне – заспокоїти мам, які хвилюються завжди – скільки б років не було сину і скільки б ротацій вони вже не відбували на Схід.
Нагадаємо
Згідно з Указом Президента від 10 травня 1999 року День Матері в Україні відзначається кожної другої неділі травня. Цього року він припадає на 9 травня. Цей день святкують у більшості країн світу. Свято поширилося після Першої Світової війни у шану до ролі матерів і для підвищення уваги у суспільстві до їхніх соціальних проблем.