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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58937 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70800 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73723 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105973 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99883 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104301 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Выдвинуты новые подозрения по делу о пожаре в Одесском Доме профсоюзов в 2014 году

Выдвинуты новые подозрения по делу о пожаре в Одесском Доме профсоюзов в 2014 году

Киев  •  УНН

 • 8884 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. По делу о пожаре в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 выдвинуто подозрения и решается вопрос об избрании меры пресечения еще трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования событий 2 мая 2014 в г. Одессе, 26 февраля 2018 сообщено о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области:
- по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)
- ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии)", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Напомним, что по предварительным результатам расследования следователями Генпрокуратуры уголовного производства по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов во время событий 2 мая 2014 в Одессе, направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУМВД Украины в Одесской области и направлено ходатайство в РФ об осуществлении экстрадиции последнего в Украину.

Кроме того, в суд направлено и рассматривается обвинительный акт в отношении трех руководителей структурных подразделений ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области об освобождении 04.05.2014 с ИВС ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области 63 человек, задержанных за участие в массовых беспорядках 02.05.2014 в г. Одессе .

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