Выдвинуты новые подозрения по делу о пожаре в Одесском Доме профсоюзов в 2014 году

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования событий 2 мая 2014 в г. Одессе, 26 февраля 2018 сообщено о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области:

- по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)

- ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии)", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Напомним, что по предварительным результатам расследования следователями Генпрокуратуры уголовного производства по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов во время событий 2 мая 2014 в Одессе, направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУМВД Украины в Одесской области и направлено ходатайство в РФ об осуществлении экстрадиции последнего в Украину.

Кроме того, в суд направлено и рассматривается обвинительный акт в отношении трех руководителей структурных подразделений ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области об освобождении 04.05.2014 с ИВС ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области 63 человек, задержанных за участие в массовых беспорядках 02.05.2014 в г. Одессе .