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Висунуто нові підозри у справі щодо пожежі в Одеському Будинку профспілок у 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У справі щодо пожежі в Одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року висунуто підозри і вирішується питання про обрання запобіжного заходу ще трьом колишнім керівникам структурних підрозділів ГУМВ України в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за результатами розслідування подій 2 травня 2014 року у м. Одесі, 26 лютого 2018 року повідомлено про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів ГУМВС України в Одеській області:
— за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);
— ч. 3 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані)”, — йдеться у повідомленні.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Нагадаємо, що за попередніми результатами розслідування слідчими Генпрокуратури кримінального провадження за фактами неналежного виконання службових обов’язків працівниками правоохоронних органів під час подій 2 травня 2014 року у м. Одесі, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника ГУМВС України в Одеській області та скероване клопотання до РФ про здійснення екстрадиції останнього до України.

Крім того, до суду скерований та розглядається обвинувальний акт стосовно трьох керівників структурних підрозділів ОМУ ГУМВС України в Одеській області щодо звільнення 04.05.2014 з ІТТ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 63 осіб, затриманих за участь у масових заворушеннях 02.05.2014 у м. Одесі.

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