Выступление группы Go_A оказалось на 2 месте официального YouTube-канала Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Выступление представителя Украины на Евровидении-2021 группы Go_A с песней "SHUM" вошло в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале песенного конкурса Евровидения. В майском топ-10 группа Go_A занял 2-ю позицию, уступив только победителю конкурса Евровидение, группе Måneskin, передает УНН со ссылкой на "Суспильне".
Детали
На данный момент количество просмотров выступления уже превысило 11,2 миллиона.
Ежемесячно организаторы конкурса делают обзор десяти самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения. В рейтинге сочетают просмотры видео выступлений на конкурсе прошлых лет и клипов участников, чтобы выяснить, какие песни просматривали больше всего.
Дополнение
Песня "Shum" группы Go_A, с которой они представляли Украину на Евровидении, попала в глобальный рейтинг ТОП-50 трендов Spotify. Песня занимает пятую строчку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Они невероятные": победитель Евровидения поделился музыкой Go_A в Instagram
Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni", пятое итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии - получили представители Украины, группа Go_A с песней "Shum". Добавим, что впервые за Украину - проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.
Отметим, что вокалист итальянской группы Дамиано Давид назвал Украину лучшим соперником в этом году.