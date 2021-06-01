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Выступление группы Go_A оказалось на 2 месте официального YouTube-канала Евровидения

Киев • УНН

 • 22438 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Выступление представителя Украины на Евровидении-2021 группы Go_A с песней "SHUM" вошло в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале песенного конкурса Евровидения. В майском топ-10 группа Go_A занял 2-ю позицию, уступив только победителю конкурса Евровидение, группе Måneskin, передает УНН со ссылкой на "Суспильне".

Выступление группы Go_A оказалось на 2 месте официального YouTube-канала Евровидения

Детали

На данный момент количество просмотров выступления уже превысило 11,2 миллиона.

Ежемесячно организаторы конкурса делают обзор десяти самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения. В рейтинге сочетают просмотры видео выступлений на конкурсе прошлых лет и клипов участников, чтобы выяснить, какие песни просматривали больше всего.

Дополнение

Песня "Shum" группы Go_A, с которой они представляли Украину на Евровидении, попала в глобальный рейтинг ТОП-50 трендов Spotify. Песня занимает пятую строчку.

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Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni", пятое итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии - получили представители Украины, группа Go_A с песней "Shum". Добавим, что впервые за Украину - проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.

Отметим, что вокалист итальянской группы Дамиано Давид назвал Украину лучшим соперником в этом году.

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