Виступ гурту Go_A опинився на 2 місці офіційного YouTube-каналу Євробачення

Деталі

На цей момент кількість переглядів виступу вже перевищила 11,2 мільйона.

Щомісяця організатори конкурсу роблять огляд десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення. У рейтингу поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.

Доповнення

Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляли Україну на Євробаченні, потрапила до глобального рейтингу ТОП-50 трендів Spotify. Пісня займає п’яту сходинку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Вони неймовірні": переможець Євробачення поділився музикою Go_A в Instagram

Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Shum”. Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

Зазначимо, що вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році.