Виступ гурту Go_A опинився на 2 місці офіційного YouTube-каналу Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Виступ представника України на Євробаченні-2021 гурту Go_A з піснею “SHUM” увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Пісенного конкурсу Євробачення. У травневому топ-10 гурт Go_A зайняв 2-гу позицію, поступившись тільки переможцю цьогорічного конкурсу Євробачення, гурту Måneskin, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
Деталі
На цей момент кількість переглядів виступу вже перевищила 11,2 мільйона.
Щомісяця організатори конкурсу роблять огляд десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення. У рейтингу поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.
Доповнення
Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляли Україну на Євробаченні, потрапила до глобального рейтингу ТОП-50 трендів Spotify. Пісня займає п’яту сходинку.
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Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Shum”. Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.
Зазначимо, що вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році.