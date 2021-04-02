Выстрелил в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Подозреваемого задержали

Детали

Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

Установлено, что 32-летний мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет и сделал 2 выстрела в охранника.

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В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Цитата

"Злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Добавим

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).