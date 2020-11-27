У Києві "антимасочник" влаштував стрілянину через зауваження в аптеці

Інцидент стався на вулиці Басейній. На місці поліцейські з’ясували, що "чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски". "Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись", - зазначили у поліції.

У результаті "завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю".

"Втім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Внаслідок події ніхто не постраждав", - додали у поліції.

Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

За цим фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями у Луцьку "антимасочник" побився з поліцією у супермаркеті.

Додамо, в Україні запровадили штрафи від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті. Так, в Україні за чотири дні склали близько 2,2 тис. протоколів через порушення маскового режиму.