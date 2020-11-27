В Киеве "антимасочник" устроил стрельбу из-за замечания в аптеке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На столичном Печерске подвыпивший мужчина устроил стрельбу после того, как охрана вывела его из аптеки из-за отказа одевать маску. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Бассейной. На месте полицейские выяснили, что "выпивший мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски". "Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться", - отметили в полиции.
В результате "заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу".
"Впрочем человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал", - добавили в полиции.
Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.
По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, на днях в Луцке "антимасочник" подрался с полицией в супермаркете.
Добавим, в Украине ввели штрафы от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте. Так, в Украине за четыре дня составили около 2,2 тыс. протоколов за нарушения масочного режима.