Выставку оружия и мундиров дивизии CC "Галичина" открыли в центре Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во Львове возле памятника Вячеславу Чорновилу открыли выставку оружия и мундиров освободительной борьбы. Мероприятие посвятили 73 годовщине создания Первой Украинской Дивизии Украинской национальной армии (1 УД УНА), передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Издание отмечает, что в течение 1943-1945 годов в составе войск Ваффен-СС Германии существовало подразделение - 14 гренадерская дивизия СС "Галичина". В его состав входили украинцы греко-католического вероисповедания.
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С 19 апреля 1945 года переукомплектованное подразделение получило новый статус и новое название - 1-я Украинская дивизия УНА.