Виставку зброї та одностроїв дивізії CC “Галичина” відкрили у центрі Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Львові біля пам’ятника В'ячеславу Чорновілу відкрили виставку зброї та одностроїв визвольних змагань. Захід присвятили 73 річниці створення Першої Української Дивізії Української національної армії (1 УД УНА), передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Видання зазначає, що упродовж 1943–1945 років у складі військ Ваффен-СС Німеччини існував підрозділ — 14 гренадерська дивізія зброї СС “Галичина”. До його складу входили українці греко-католицького віросповідання.
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З 19 квітня 1945 року переукомплектований підрозділ отримав новий статус і нову назву — 1-ша Українська Дивізія УНА.