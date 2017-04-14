Выставку "Ангелы Украины" открыли в заповеднике "София Киевская"

Во время торжественного открытия выставки выступил заслуженный артист Украины, бандурист Тарас Яницкий.

Картины, представленные на выставке, выполнены на стекле масляными красками давним галицким стилем написания витражей. Все произведения показаны впервые. Как отмечает автор Наталья Курий-Максымив, позже планируется выставить "Ангелов" на аукционе, а вырученные средства отправить на нужды украинской армии.

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Автор рассказывает, что идея создания серии "Ангелы Украины" возникла в 2014 году во время Революции достоинства. Первой была создана картина "Одесский ангел", а дальше - охранники Донбасса и Крыма. В серию вошло 25 картин.

Каждая работа - это авторское видение отдельного города или региона Украины. Каждый ангел символизирует покровителя и молится за мир в Украине и лучшую судьбу для украинцев. Образы созданы Натальей мечтательные, шуточные, жизнеутверждающие и всегда поэтичны.

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