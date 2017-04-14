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Виставку “Янголи України” відкрили в заповіднику “Софія Київська”

Київ • УНН

 • 44793 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні у національному заповіднику “Софія Київська” розпочала роботу виставки “Янголи України” львівської художниці Наталії Курій-Міксимів, передає кореспондент УНН.

Під час урочистого відкриття виставки виступив заслужений артист України, бандурист Тарас Яницький.

Картини, представлені на виставці, виконані на склі олійними фарбами давнім галицьким стилем написання вітражів. Всі твори показані вперше. Як зазначає автор Наталя Курій-Максимів, пізніше планується виставити картини “Янголів” на аукціоні, а вирученні кошти відправити на потреби української армії.

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Автор розказує, що ідея створення серії “Янголи України” виникла у 2014 році під час Революції гідності. Першою була створена картина “Одеський янгол”, а далі — охоронці Донбасу і Криму. До серії увійшло 25 картин.

Кожна робота — це авторське бачення окремого міста або регіону України. Кожен янгол символізує покровителя та молиться за мир в Україні, і кращу долю для українців. Образи створенні Наталією мрійливі, жартівливі, життєствердні та завжди поетичні.

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