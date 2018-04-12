Выставка дронов и скоростные соревнования роботов: в Кропивницком стартовал ІТ-фестиваль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Кропивницком начался ІТ-фестиваль. Участников ждут скоростные соревнования роботов, авиационные и роботехнические конкурсы и выставка беспилотников, передает корреспондент УНН.
Приурочили мероприятие к Международному дню авиации и космонавтики.
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Каждый раз количество участников фестиваля увеличивается. Среди приглашенных - учителя, студенты, школьники, а также представители авиационных компаний.
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Участников фестиваля ждут скоростные соревнования роботов, авиационные и роботехнические конкурсы, выставка ІТ-проектов и дронов, семинар по образовательной робототехнике и экскурсии.