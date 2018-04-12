Виставка дронів та швидкісні змагання роботів: у Кропивницькому стартував ІТ-фестиваль

Приурочили захід до Міжнародного дня авіації та космонавтики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кореї створили робота, який допомагає подолати самотність

Кожного разу кількість учасників фесту збільшується. Серед запрошених – вчителі, студенти, школярі, а також представники авіаційних компаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Робот Софія знялася для обкладинки Cosmopolitan

На учасників фестивалю чекають швидкісні змагання роботів, авіаційні та роботехнічні конкурси, виставка ІТ-проектів та дронів, семінар з освітньої робототехніки та екскурсії.