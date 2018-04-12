Виставка дронів та швидкісні змагання роботів: у Кропивницькому стартував ІТ-фестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Кропивницькому розпочався ІТ-фестиваль. На учасників чекають швидкісні змагання роботів, авіаційні та роботехнічні конкурси та виставка дронів, передає кореспондент УНН.
Приурочили захід до Міжнародного дня авіації та космонавтики.
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Кожного разу кількість учасників фесту збільшується. Серед запрошених – вчителі, студенти, школярі, а також представники авіаційних компаній.
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На учасників фестивалю чекають швидкісні змагання роботів, авіаційні та роботехнічні конкурси, виставка ІТ-проектів та дронів, семінар з освітньої робототехніки та екскурсії.