Высокопоставленные чиновники Минфина США предостерегают банки от чрезмерной осторожности с санкциями - Bloomberg

Детали

Отмечается, что Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, в этом месяце посетит Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего, чтобы предостеречь банки от чрезмерного соблюдения требований, таких как отключение людей от услуг из-за опасений попасть под санкции.

“Когда финансовые учреждения занимаются де-рискованием — неизбирательной потерей финансового доступа для целых категорий клиентов — рядовые американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности”, — сказал он.

Заявление Нельсона подчеркивает вызов, с которым сталкиваются США в связи с санкциями: сменяющие друг друга администрации вводили их быстро и иногда без особой четкости, ожидая, что финансовые учреждения будут соблюдать их самостоятельно. Банки, которые нарушают санкции, могут столкнуться с большими штрафами, поэтому они часто проявляют чрезвычайную осторожность по отношению к любому, кто может рассматриваться как санкционный риск, отмечает Bloomberg.

Нельсон встретится с крупными технологическими компаниями, такими как Apple Inc. и Alphabet Inc., а также с более мелкими учреждениями, такими как независимые банки и компании по предоставлению денежных услуг, которые обслуживают диаспорные общины, в первую очередь пострадавшие от снижения рисков.

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“Мы считаем, что финансовая инклюзия и противодействие незаконному финансированию на самом деле дополняют друг друга, а не противоречат друг другу, именно поэтому мы продолжаем настаивать на подходе, основанном на оценке рисков, чтобы остановить отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную деятельность”, — подчеркнул Нельсон.