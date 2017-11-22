Восемью поединками завершится программа пятого тура ЛЧ

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 6653 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 19346 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28182 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28273 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 96583 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95447 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123360 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Восемью поединками завершится программа пятого тура ЛЧ

Восемью поединками завершится программа пятого тура ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 14168 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В программе пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня вечером пройдут поединки в квартетах А, В, С, D, сообщает УНН.

Главным противостоянием вечера должен стать поединок лидеров группы D в котором к итальянскому "Ювентусу" в гости приедет каталонская "Барселона".

Испанцы имеют 10 пунктов и даже при ничейном счете забронируют себе первое место в группе. А "старая синьора" пройдет в 1/8 финала в случае победы.

В списке травмированных "блаугранас" ряд игроков: Роберто, Арда Туран, Усман Дембеле, Андре Гомеш, Рафинья, Хавьер Маскерано. Зато аналогичный список тувинцев пустой.

В квартете С итальянская "Рома" на стадионе "Метрополитано" сразится с мадридским "Атлетико". Испанский коллектив до сих пор не знает вкуса побед в нынешнем еврокубковом сезоне и с 3 очками занимает только 3-ю строчку четверки. "Рома" наоборот сохраняет лидирующую строчку (8 баллов) и даже в случае ничьи станут участниками плей-офф.

В составе римлян под вопросом участие Флоренци и Патрика Шика. Среди потерь "матрасников" дисквалифицирован Савич.

Вашему вниманию список других противостояний:

"Карабах" - "Челси";

"ЦСКА" - "Бенфика";

"Андерлехт" - "Бавария";

"Базель" - "Манчестер Юнайтед";

"ПСЖ" - "Селтик";

"Спортинг" - "Олимпиакос".

Напомним, "Шахтер" потерпел разгромное гостевое поражение от "Наполи".

Украинские Национальные Новости

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