Восемью поединками завершится программа пятого тура ЛЧ

Главным противостоянием вечера должен стать поединок лидеров группы D в котором к итальянскому "Ювентусу" в гости приедет каталонская "Барселона".

Испанцы имеют 10 пунктов и даже при ничейном счете забронируют себе первое место в группе. А "старая синьора" пройдет в 1/8 финала в случае победы.

В списке травмированных "блаугранас" ряд игроков: Роберто, Арда Туран, Усман Дембеле, Андре Гомеш, Рафинья, Хавьер Маскерано. Зато аналогичный список тувинцев пустой.

В квартете С итальянская "Рома" на стадионе "Метрополитано" сразится с мадридским "Атлетико". Испанский коллектив до сих пор не знает вкуса побед в нынешнем еврокубковом сезоне и с 3 очками занимает только 3-ю строчку четверки. "Рома" наоборот сохраняет лидирующую строчку (8 баллов) и даже в случае ничьи станут участниками плей-офф.

В составе римлян под вопросом участие Флоренци и Патрика Шика. Среди потерь "матрасников" дисквалифицирован Савич.

Вашему вниманию список других противостояний:

"Карабах" - "Челси";

"ЦСКА" - "Бенфика";

"Андерлехт" - "Бавария";

"Базель" - "Манчестер Юнайтед";

"ПСЖ" - "Селтик";

"Спортинг" - "Олимпиакос".

Напомним, "Шахтер" потерпел разгромное гостевое поражение от "Наполи".