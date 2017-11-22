Вісьмома поєдинками завершиться програма п'ятого туру ЛЧ

ukru
15:10 • 29849 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 60015 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 78477 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 115029 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 93421 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 93770 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 125830 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 118323 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 121497 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 189125 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
52 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 126305 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 159267 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 113353 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 73354 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 61346 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 61346 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 115066 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 159267 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 189129 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 208248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 35337 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 73354 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 134449 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 124457 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 155238 перегляди
Актуальне
Вісьмома поєдинками завершиться програма п'ятого туру ЛЧ

Вісьмома поєдинками завершиться програма п'ятого туру ЛЧ

Київ • УНН

 • 14173 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В програмі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сьогодні ввечері пройдуть поєдинки в квартетах А, В, С, D, повідомляє УНН.

Головним протистоянням вечора має стати двобій лідерів групи D в якому до італійського "Ювентуса" в гості завітає каталонська "Барселона".

Іспанці мають 10 пунктів і навіть при нічийному рахунку забронюють собі перше місце в групі. Натомість "стара синьйора" пройде до 1/8 фіналу у випадку перемоги.

В списку травмованих "блаугранас" ряд гравців: Роберто, Арда Туран, Усман Дембеле, Андре Гомеш, Рафінья, Хав'єр Маскерано. Натомість аналогічний список тувинців порожній.

У квартеті С італійська "Рома" на стадіоні "Метрополітано" змагатиметься із мадридським "Атлетіко". Іспанський колектив до сих пір не знає смаку перемог у нинішньому єврокубковому сезоні і з 3 очками посідає тільки 3-й рядок четвірки. "Рома" навпаки зберігає лідируючу сходинку (8 балів) і навіть у випадку нічиї стануть учасниками плей-оф.

У стані римлян під питанням участь Алессандро Флоренці та Патріка Шика. Серед втрат "матрацників" дискваліфікований Стефан Савіч.

До вашої уваги список інших протистоянь:

"Карабах" – "Челсі";

"ЦСКА" – "Бенфіка";

"Андерлехт" – "Баварія";

"Базель" – "Манчестер Юнайтед";

"ПСЖ" – "Селтік";

"Спортінг" – "Олімпіакос".

Нагадаємо, "Шахтар" зазнав розгромної гостьової поразки від "Наполі".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$283.66
Brent
$72.97
Bitcoin
$86,952.30
S&P 500
$5,701.93
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,093.94
Ethereum
$2,004.38