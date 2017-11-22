Вісьмома поєдинками завершиться програма п'ятого туру ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В програмі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сьогодні ввечері пройдуть поєдинки в квартетах А, В, С, D, повідомляє УНН.
Головним протистоянням вечора має стати двобій лідерів групи D в якому до італійського "Ювентуса" в гості завітає каталонська "Барселона".
Іспанці мають 10 пунктів і навіть при нічийному рахунку забронюють собі перше місце в групі. Натомість "стара синьйора" пройде до 1/8 фіналу у випадку перемоги.
В списку травмованих "блаугранас" ряд гравців: Роберто, Арда Туран, Усман Дембеле, Андре Гомеш, Рафінья, Хав'єр Маскерано. Натомість аналогічний список тувинців порожній.
У квартеті С італійська "Рома" на стадіоні "Метрополітано" змагатиметься із мадридським "Атлетіко". Іспанський колектив до сих пір не знає смаку перемог у нинішньому єврокубковому сезоні і з 3 очками посідає тільки 3-й рядок четвірки. "Рома" навпаки зберігає лідируючу сходинку (8 балів) і навіть у випадку нічиї стануть учасниками плей-оф.
У стані римлян під питанням участь Алессандро Флоренці та Патріка Шика. Серед втрат "матрацників" дискваліфікований Стефан Савіч.
До вашої уваги список інших протистоянь:
"Карабах" – "Челсі";
"ЦСКА" – "Бенфіка";
"Андерлехт" – "Баварія";
"Базель" – "Манчестер Юнайтед";
"ПСЖ" – "Селтік";
"Спортінг" – "Олімпіакос".
Нагадаємо, "Шахтар" зазнав розгромної гостьової поразки від "Наполі".