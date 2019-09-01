Восемью поединками стартовал ЧМ по баскетболу в Китае

В матче-открытии вице-чемпионы мира сербы нанесли сокрушительное поражение Анголе в группе А - 105: 59. В другой баталии квартета ситуация похожа - Италия обыграла Филиппины 108: 62.

В квартете С Пуэрто-Рико удалось отыграть почти 20-тиочкову разницу в Ирана по итогам заключительной четверти и праздновать выигрыш 83:81.

Результаты других баталий:

Польша - Венесуэла 80:69

Китай - Кот-д'Ивуар 70:55

Россия - Нигерия 82:77

Аргентина - Южная Корея 95:69

Тунис - Испания 62:101.

Добавим, сегодня будут сыграны матчи первого тура и в двух других квартетах.