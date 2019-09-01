Восемью поединками стартовал ЧМ по баскетболу в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В четырех группах стартовали поединки первого тура чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае, сообщает УНН.
В матче-открытии вице-чемпионы мира сербы нанесли сокрушительное поражение Анголе в группе А - 105: 59. В другой баталии квартета ситуация похожа - Италия обыграла Филиппины 108: 62.
В квартете С Пуэрто-Рико удалось отыграть почти 20-тиочкову разницу в Ирана по итогам заключительной четверти и праздновать выигрыш 83:81.
Результаты других баталий:
Польша - Венесуэла 80:69
Китай - Кот-д'Ивуар 70:55
Россия - Нигерия 82:77
Аргентина - Южная Корея 95:69
Тунис - Испания 62:101.
Добавим, сегодня будут сыграны матчи первого тура и в двух других квартетах.