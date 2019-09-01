Вісьмома поєдинками стартував ЧС з баскетболу у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В чотирьох групах стартували поєдинки першого туру чемпіонату світу з баскетболу, який проходить у Китаї, повідомляє УНН.
У матчі-відкритті віце-чемпіони світу серби завдали нищівної поразки Анголі в групі А – 105:59. В іншій баталії квартету ситуація схожа – Італія обіграла Філіппіни 108:62.
У квартеті С Пуерто-Ріко вдалося відіграти майже 20-тиочкову різницю у Ірану за підсумками заключної чверті та святкувати виграш 83:81.
Результати інших баталій:
Польща – Венесуела 80:69
Китай – Кот-Д'Івуар 70:55
Росія – Нігерія 82:77
Аргентина – Південна Корея 95:69
Туніс – Іспанія 62:101.
Додамо, сьогодні будуть зіграні матчі першого туру і в двох інших квартетах.