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Восемь кандидатов в президенты забыли в своих программах о Крыме и Донбассе - КИУ

Киев  •  УНН

 • 21035 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В своих предвыборных программах о Крыме и Донецке забыли 8 из 44 кандидатов на пост Президента Украины. Об этом сообщил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок во время круглого стола в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы в комитете избирателей несколько анализировали программы кандидатов. Есть негативная тенденция, 8 из 44 кандидатов забыли вообще о Донбассе в своих программах. Вы не найдете слово "Крым", вы не найдете разговоров о Луганской и Донецкой областях. Почему так случилось, сложно сказать. Возможно Россия навязывает повестку дня, возможно просто забыли, или политтехнологи работают, но факт неприятный", - сообщил Рыбачок.

Он также добавил, что при анализе программ кандидатов в нескольких из них были упоминания о внутренне перемещенных лиц.

Рыбачок предположил, что эти кандидаты рассматривают их как свой избирательный электорат.

Как сообщал УНН, в Украине заработала информационно-аналитическая система "Выборы-2019", которая позволяет проверить онлайн информацию о нарушениях на выборах, их количество, географическое расположение, тип и процессуальный статус каждого правонарушения.

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.

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