Вісім кандидатів у президенти забули у своїх програмах про Крим і Донбас - КВУ

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У своїх передвиборчих програмах про Крим і Донецьк забули 8 із 44 кандидатів на пост Президента України. Про це повідомив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок під час круглого столу у Києві, передає кореспондент УНН.