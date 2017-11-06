Высший спецсуд не признал Колмогорова невиновным - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал пограничника невиновным в совершении преступления, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию. Об этом сказал на брифинге начальник следственного отдела Главной военной прокуратуры Виталий Панченко, передает корреспондент УНН.
"Решением суда Колмогоров Сергей не признан невиновным в совершении преступления, а решением кассационной инстанции направлено указанное уголовное производство на новое судебное рассмотрение", - сказал прокурор.
Согласно обвинительному акту, который передадут на рассмотрение в суд первой инстанции в Мариуполе, правовая квалификация не изменена.
"И вопросы, которые были объявлены защитой, будут дополнительно исследованы и проверены с участием защиты в ходе судебного разбирательства", - уточнил он.
Панченко добавил, что органы прокуратуры в суде первой инстации дополнительно приведут аргументы по достаточности и относимости доказательств, которые были основанием для квалификации преступления, совершенного Колмогоровым.
Кроме того, он подчеркнул, что Высший спецсуд не проверял принадлежность и допустимость доказательств, собранных органами предварительного расследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко приветствовал решение суда по делу пограничника Колмогорова
"Поэтому говорить о том, что органами предварительного расследования были допущены нарушения при сборе доказательств, также преждевременно", - отметил начальник следственного отдела.
Напомним, Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.
Как сообщал УНН, 6 ноября высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.