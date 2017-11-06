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Вищий спецсуд не визнав Колмогорова невинуватим - прокуратура

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав прикордонника невинуватим у вчиненні злочину, а скерував кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник слідчого відділу Головної військової прокуратури Віталій Панченко, передає кореспондент УНН.

"Рішенням суду Колмогоров Сергій не визнаний невинуватим у вчинені злочину, а рішенням касаційної інстанції скеровано вказане кримінальне провадження на новий судовий розгляд", - сказав прокурор.

Відповідно до обвинувального акту, який передадуть на новий розгляд до суду першої інстанції у Маріуполі, правова кваліфікація не змінена.

"І питання, які були оголошені захистом, будуть додатково досліджені і перевірені за участю захисту під час судового розгляду", - уточнив він.

Панченко додав, що органи прокуратури у суді першої інстації додатково наведуть аргументи щодо достатності і належності доказів, які були підставою для кваліфікації злочину, вчиненого Колмогоровим.

Крім того, він підкреслив, що Вищий спецсуд не перевіряв належність та допустимість доказів, які були зібрані органами досудового розслідування.

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"Тому говорити про те, що органами досудового розслідування були допущені порушення при збиранні доказів, також є передчасним", - зазначив начальник слідчого відділу.

Нагадаємо, Колмогорова обвинувачували у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНН, 6 листопада вищий спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинним у вбивстві цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року і звільнив його з-під варти в залі суду. Водночас суд першої інстанції продовжить розгляд справи.

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