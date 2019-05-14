Вещий сон обогатил австралийца

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Житель австралийского штата Тасмания выиграл 700 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Победитель шел к победе 13 лет.

"13 лет назад я увидел во сне комбинацию чисел. С того времени я использую ее, заполняя лотерейные билеты. 8 мая, благодаря данным числам, я выиграл в лотерею", - рассказал австралиец.

Как счастливчик распорядится выигрышем - не известно. Но сообщается, что на 700 тыс. долл. выигрыша австралиец останавливаться не планирует.

По словам победителя, данная комбинация ранее уже приносила ему денежные призы, однако этот был самым крупным. Те же самые числа лотерейный игрок намерен использовать и дальше.

Напомним, один из двух обладателей джекпота лотереи ТОТО "Спортпрогноз" - украинец Иван Едынак, который верно предугадал результаты 12 футбольных матчей и выиграл 233 тыс. грн, вообще не любит наблюдать за футболом.

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