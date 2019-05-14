Віщий сон збагатив австралійця

Переможець йшов до перемоги 13 років.

"13 років тому я побачив уві сні комбінацію чисел. З того часу я використовую її, заповнюючи лотерейні білети. 8 травня, завдяки цим числам, я виграв в лотерею", - розповів австралієць.

Як щасливчик розпорядиться виграшем - невідомо. Але повідомляється, що на 700 тис. дол. виграшу австралієць зупинятися не планує.

За словами переможця, дана комбінація раніше вже приносила йому грошові призи, проте цей був найбільшим. Ті ж самі числа лотерейний гравець має намір використовувати і надалі.

Нагадаємо, один з двох володарів джекпоту лотереї ТОТО "Спортпрогноз" - українець Іван Єдинак, який вірно передбачив результати 12 футбольних матчів і виграв 233 тис. грн, взагалі не любить спостерігати за футболом.