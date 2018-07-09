Высшие военачальники США и Таиланда обсудили военное сотрудничество

“Генерал Данфорд поблагодарил генерала Срисувана за его многолетнюю поддержку военного альянса двух стран. Они обсудили возможности для укрепления альянса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес”, — говорится в сообщении.

“США, будучи давним другом и союзником Таиланда, привержены поддержке его лидирующей роли в продвижении региональной безопасности и процветания в Юго-Восточной Азии, АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанском регионе”, — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНН, Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки.