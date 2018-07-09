Вищі воєначальники США і Таїланду обговорили військову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова Комітету начальників штабів (КНШ) ЗС США генерал Джозеф Данфорд і командувач ЗС Таїланду генерал Тарнчаян Срісуван обговорили перспективи двостороннього військового співробітництва. Про це повідомив в понеділок офіційний представник прес-служби КНШ полковник Патрік Райдер, інформує УНН.
“Генерал Данфорд подякував генералу Срісувану за його багаторічну підтримку військового альянсу двох країн. Вони обговорили можливості для зміцнення альянсу, а також інші питання, що представляють взаємний інтерес”, — йдеться в повідомленні.
“США, будучи давнім другом і союзником Таїланду, віддані підтримці його лідируючої ролі в просуванні регіональної безпеки і процвітання в Південно-Східній Азії, АСЕАН і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні”, — підкреслює прес-служба.
Як повідомляв УНН, Politico назвала склад делегації США на саміті в Гельсінкі.