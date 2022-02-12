Вырубка лесов в тропических лесах Амазонки в Бразилии достигла рекордного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Бразилия зафиксировала крупнейшую вырубку лесов в тропических лесах Амазонки в январе, несмотря на недавние обещания правительства взять это под контроль, вырубка продолжается до сих пор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По предварительным спутниковыми данным правительственного агентства космических исследований Inpe, в прошлом месяце вырубка лесов в бразильской Амазонии составила 430 квадратных километров (166 квадратных миль), что в пять раз больше, чем в январе 2021 года.
Это самый высокий показатель за январь с начала текущего ряда данных в 2015/2016 годах, равный площади, в семь раз превышающей площадь Манхэттена.
Исследователи окружающей среды заявили, что они не удивлены тем, что разрушение все еще растет, и указали на ослабление защиты окружающей среды правым президентом Жаиром Болсонару после того, как он вступил в должность в 2019 году.
Не боясь наказания, спекулянты все чаще расчищают лес под ранчо в незаконном захвате земли, сказал Бритальдо Соарес Фильо, исследователь моделирования окружающей среды из Федерального университета Минас-Жерайса. Высокие цены на говядину, сою и другие товары также повышают спрос на дешевую землю.
Сохранение Амазонки, крупнейшего тропического леса в мире, жизненно важно для сдерживания изменения климата из-за огромного количества парниковых газов, поглощаемых ее деревьями.
Столкнувшись с международным давлением со стороны Соединенных Штатов и Европы, Бразилия в прошлом году пообещала положить конец незаконной вырубке лесов до 2028 года и подписала глобальный пакт о прекращении уничтожения лесов до 2030 года.
Вскоре после этих обязательств Іnре опубликовал данные, которые показывают, что вырубка лесов в 2021 году в бразильской Амазонии достигла наивысшей точки за 15 лет. Предварительные данные за январь показывают, что разрушения продолжают нарастать.
Напомним
За последние 40 лет птицы с Амазонских лесов стали меньшими, но отрастили большие крылья. Ученые считают, что так они приспосабливаются к изменениям климата.