Вирубка лісів у тропічних лісах Амазонки в Бразилії досягла рекордного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Бразилія зафіксувала найбільшу вирубку лісів у тропічних лісах Амазонки в січні, незважаючи на недавні обіцянки уряду взяти це під контроль, вирубка триває досі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За попередніми супутниковими даними урядового агентства космічних досліджень Inpe, минулого місяця вирубка лісів у бразильській Амазонії склала 430 квадратних кілометрів (166 квадратних миль), що в п’ять разів більше, ніж у січні 2021 року.
Це найвищий показник за січень з початку поточного ряду даних у 2015/2016 роках, що дорівнює площі, що в сім разів перевищує площу Манхеттена.
Дослідники довкілля заявили, що вони не здивовані тим, що руйнування все ще зростає, і вказали на ослаблення захисту навколишнього середовища правим президентом Жаїром Болсонару після того, як він вступив на посаду в 2019 році.
Не боячись покарання, спекулянти все частіше розчищають ліс під ранчо на незаконному захопленні землі, сказав Брітальдо Соарес Фільо, дослідник моделювання навколишнього середовища з Федерального університету Мінас-Жерайса. Високі ціни на яловичину, сою та інші товари також підвищують попит на дешеву землю.
Збереження Амазонки, найбільшого тропічного лісу в світі, є життєво важливим для стримування зміни клімату через величезну кількість парникових газів, які поглинаються її деревами.
Зіткнувшись із міжнародним тиском з боку Сполучених Штатів і Європи, Бразилія торік пообіцяла покласти край незаконному вирубці лісів до 2028 року і підписала глобальний пакт про припинення знищення лісів до 2030 року.
Незабаром після цих зобов’язань Іnpе опублікував дані, які показують, що вирубка лісів у 2021 році в бразильській Амазонії досягла найвищої точки за 15 років. Попередні дані за січень показують, що руйнування продовжують наростати.
Нагадаємо
За останні 40 років птахи з Амазонських лісів стали меншими, але відростили більші крила. Вчені вважають, що так вони пристосовуються до змін клімату.