Приговор, которым 5 человек осуждены за нападение на Гандзюк - вступил в законную силу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Приговор суда, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению, пишет УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря главы ГПУ Ларисы Сарган.
“Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Е.Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению”, — отметила она в сообщении.
Стоит напомнить, что Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского — фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
На вопрос, соответствует ли действительности информация, что обвинение по Павловского по делу Гандзюк передали в суд, Лысенко ответил: “Обвинительный акт передали в суд”, — сказал представитель ГПУ.